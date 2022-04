Il Piacenza si fa rimontare a Seregno, ai play off al nono posto (2-2)

SEREGNO – PIACENZA 2-2 (FINALE)

Dubickas al 8′, Nava al 13′, Cocco all’84’, Signorile all’86’

Il Piace si fa recuperare due reti sul campo del Seregno e chiude con un pareggio la regular season: sfuma così per i biancorossi la possibilità di agganciare all’ottavo posto la Juventus Under 23, che ha sconfitto il Legnago. Il primo turno dei playoff contro i giovani bianconeri si giocherà dunque domenica prossima al “Moccagatta” di Alessandria, con i padroni di casa che avranno a disposizione due risultati su tre per passare il turno. E’ stata una gara rocambolesca, che i biancorossi avevano iniziato nel modo giusto con le reti di Dubickas e Nava nei primi minuti, sfiorando poi in più occasioni la terza rete. Nel finale l’improvviso black out, con i padroni di casa che nel giro di due minuti hanno prima accorciato le distanze con Cocco e poi pareggiato con Signorile.

LA PARTITA – Qualche novità in casa Piacenza: in porta torna Pratelli, in difesa out Parisi (nemmeno in panchina) con Tafa che parte dal primo minuto, mentre la coppia d’attacco – con Cesarini squalificato – è composta da Dubickas e Rabbi. L’avvio di gara è vivace, Invernizzi dopo una decina di secondi si fa subito vedere dalla parti di Pratelli con una conclusione che termina alta sulla traversa, ma al 7’ sono i biancorossi a portarsi in vantaggio: Suljic recupera palla sulla trequarti e mette al centro verso Dubickas che da pochi passi batte Lupu. Passano sette minuti e arriva il raddoppio con Nava, servito da Munari, che con un bel diagonale supera Lupu per la seconda volta. Il Seregno sbanda e il Piace potrebbe approfittarne ancora, ma Munari, servito in verticale da Dubickas, si fa fermare in uscita dal portiere di casa. Invernizzi ha la chance per accorciare le distanze, ma la sua conclusione da ottima posizione finisce sull’esterno della rete, poi, poco prima della mezz’ora, è Dell’Agnello, servito in profondità, a calciare a lato all’ingresso in area. La difesa del Seregno soffre le ripartenze biancorosse e ancora Rabbi va vicino al 3-0 dopo una giocata personale.

Doppio cambio a inizio ripresa nel Piacenza, con Lamesta e Rossi che prendono il posto di Rabbi e Munari. Ne cambia invece quattro il Seregno (dentro Iurato, Balzano, Cocco e Signorile), nel tentativo di rimettere in piedi la gara, ma è subito Gonzi a sfiorare il tris con un tiro da fuori area dopo un’azione di ripartenza. Dall’altra parte è Invernizzi dalla distanza a sfiorare il palo, poi Marchi è bravo a chiudere sulla girata di Cocco. I padroni di casa sono ora a trazione anteriore e Cortesi ci prova con una conclusione a giro che si spegne sul fondo. Nel Piacenza entra Rillo per Dubickas (entreranno nel finale anche Marino e Armini), al 72’ Lamesta impegna Lupu e subito dopo centra l’incrocio dei pali con una splendida punizione. Punizione che invece realizza Cocco a sette minuti dalla fine, sorprendendo Pratelli apparso non impeccabile. La partita cambia improvvisamente e il Seregno trova il pareggio dopo nemmeno un minuto con Signorile, che riceve palla da Cocco all’interno dell’area, rientra e in diagonale supera ancora Pratelli. E’ il gol del 2-2, risultato che non cambierà più e che garantisce ai padroni di casa la possibilità di disputare i playout.

Il Piace chiude invece al nono posto: da domani testa ai playoff.

LA CRONACA

Finale a Seregno, niente settimo posto per i biancorossi che accedono ai play off come ottavi.

GOL – Secondo gol in pochi minuti di padroni di casa, Signorile con un tiro infila Pratelli.

GOL – Accorcia le distanze il Seregno all’84’ con una punizione di Cocco che supera Pratelli.

Dentro Armini e Marino, al posto di Castiglia e Nava.

Calcio di punizione di Lamesta che colpisce la traversa, palla torna in campo ma Rossi non riesce ad approfittarne.

Esce Dubickas ed entra Rillo al 67′.

A Legnago, la Juve U23 ha pareggiato.

Segna il Legnago contro la Juve U23, in questo momento il Piacenza sarebbe ottavo.

Tiro di Gonzi al 53′ palla che esce di mezzo metro alla sinistra del portiere.

Ora il Seregno prova a reagire cercando il gol.

Si riparte, nel Piacenza entrano Lamesta e Rossi per Rabbi e Munari.

Finito il primo tempo a Seregno. Pari intanto tra Legnago e Juve U23.

Altra occasione per Rabbi al 31′. Il Piacenza controlla la partita ed è andato più volte vicina al terzo gol.

Si fa vedere per la prima volta il Seregno in avanti, occasione sventata.

Ancora un’occasione del Piacenza con Munari, palla a Rabbi ma il portiere blocca.

GOL – Raddoppia al 15′ Nava con un bel tiro dopo l’ppoggio di Munari.

Occasione per il raddoppio immediato del Piace con Rabbi che impegna Lupu.

GOL – Tiro a sorpresa di Dubickas che servito da Suljic infila il portiere lombardo. Siamo all’8′.

Ammonizione di un difensore del Seregno Galeota Fiore.

Contropiede biancorosso con Munari ma il cross è da dimenticare al 2′.

Subito un tiro dei padroni di casa, alto sulla traversa.

Iniziato il match a Seregno.

Ecco l’undici biancorosso dal primo minuto, ci sono Rabbi e Dubickas avanti.

Le formazioni:

SEREGNO Lupu, Zoia, Galeotafiore, Rossi, Marino, Vitale, Jimenez, Dell’Agnello, Gemignani, Invernizzi, Ze Gomes. A disposizione: Tozzo, Capone, Mandorlini, Signorile, Cocco, Cortesi, Aga, Valeau, Balzano, Iurato, Ronci, Pani. All.: Cau. PIACENZA Pratelli, Giordano, Tafa, Nava, Marchi, Munari, Castiglia, Suljic, Gonzi, Rabbi, Dubickas. A disposizione: Tintori, Galletti, Rillo, Cosenza, Lamesta, Bobb, Marino, Armini, Rossi, Ruiz. All.: Greco (Scazzola squalificato)

Si chiude a Seregno la regular season per il Piacenza, già certo di un posto nei playoff. Domenica (ore 14.30) i biancorossi affrontano una formazione terzultima in classifica e alla quale servirà ottenere almeno un punto negli ultimi 90 minuti per avere la certezza dei playout.

I biancorossi arrivano dal ko interno contro la Feralpisalò e guardano già alla sfida nel primo turno dei playoff che li vedrà opposti alla Juventus Under 23, al momento all’ottavo posto e con due lunghezze di vantaggio sulla squadra di Scazzola: per il sorpasso – che vorrebbe dire disputare la sfida al Garilli e con due risultati su tre a disposizione – serviranno necessariamente i tre punti a Seregno sperando in un passo falso dei giovani bianconeri impegnati contro il fanalino di coda Legnago. In casa Piacenza mancherà il capitano Cesarini, squalificato per tre giornate dal giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata nell’ultimo turno di campionato, oltre a Raicevic ancora fuori per problemi fisici e in dubbio anche per i playoff.

In panchina non ci sarà nemmeno Scazzola, a sua volta squalificato; al suo posto il vice Moreno Greco.