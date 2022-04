“A spasso con i cani del canile municipale” Domenica passeggiata aperta ai cittadini

“A spasso con i cani del canile municipale”. Si terrà domenica 10 aprile, con ritrovo alle ore 10 presso la struttura di via Bubba 40 a Piacenza, la manifestazione dedicata agli amici a 4 zampe ospiti della stessa. Sarà l’occasione per una passeggiata in loro compagnia nei dintorni della sede del canile, nonché una bella opportunità, aperta a tutti i cittadini, per conoscere da vicino l’attività di cura dei nostri “amici pelosi” svolta, con dedizione e sensibilità, dagli addetti alla gestione e dai volontari e ottenere informazioni sull’iter per l’adozione e chiarire eventuali dubbi al riguardo.

Anche il vicesindaco e assessore alla Tutela degli animali, Elena Baio parteciperà all’evento, del quale sottolinea l’importanza: “La passeggiata con i cani del Canile di Piacenza consente ai cittadini di conoscere di persona i cani ospitati nella struttura comunale. Durante questa passeggiata “responsabile” si parlerà della struttura comunale del canile mentre i cani faranno la cosa che più gli piace fare ovvero esplorare, annusare, camminare e conoscere persone nuove. Il personale e i volontari del canile vi racconteranno di loro, cani tutti speciali e unici dotati di personalità ben definite e tutti in cerca di un’adozione consapevole. Vi aspettiamo al canile!”.

Per partecipare la prenotazione è obbligatoria, questo il numero al quale rivolgersi: 351 6437960.