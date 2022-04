Giolella Prisma Taranto si arrende alla Gas Sales 0 – 3

Raggiunto l’obiettivo tre punti per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Al PalaMazzola la Gioiella Prisma Taranto si è arresa ai baincorossi nella gara valevole per la seconda giornata del girone del Play Off 5° posto.

La Gas Sales incassa un netto 0 – 3, con una superiorità certificata anche dai parziali: 25 – 27; 20 – 25; 24 – 26.

I ragazzi di mister Lorenzo Bernardi hanno così bissato il bel 3-0 inflitto alla Top Volley Cisterna, e hanno riscattato il KO patito a Taranto due mesi fa in regular season.