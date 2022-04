A Trento in palio la semifinale playoff, Gas Sales ci prova DIRETTA

ITAS TRENTINO – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 1-0 (25-22) (in campo)

AGGIORNAMENTI LIVE

Primo set per i padroni di casa di Trento, parziale combattuto fino alla fine con la Gas Sales che dimostra di essere in partita.

Dopo la vittoria ottenuta in gara 2 al termine di una vera e propria maratona, la Gas Sales Bluenergy Piacenza va a caccia domenica (diretta RAI Sport) dell’impresa sul campo dell’Itas Trentino in un match che mette in palio il pass per le semifinali playoff.

I gialloblù di Angelo Lorenzetti, nel giorno della partita n. 200 di Sbertoli, vogliono guadagnarsi il pass per disputare la terza serie di Semifinale consecutiva contro la Lube, mentre gli uomini di Lorenzo Bernardi hanno già stravolto i pronostici arrivando a Gara 3, ma hanno l’obbligo di non accontentarsi e di cercare una grande impresa nel quartier generale trentino. I padroni di casa giovedì hanno sostenuto tra le mura amiche una sfida difficilissima che ha richiesto un notevole dispendio di energie fisiche e nervose, il ritorno della Semifinale di CEV Champions League contro Perugia vinta dai trentini al Golden Set. Un percorso che ha fruttato il pass per la seconda finalissima consecutiva della massima competizione continentale. Seppur euforici per l’exploit, Michieletto e compagni hanno poco tempo per recuperare, mentre gli emiliani si sono potuti preparare con più calma all’appuntamento. Lagumidzija è a 11 punti dai 900 sigilli in Italia.

PRECEDENTI: 10 (9 successi Itas Trentino, 1 successo Gas Sales Bluenergy Piacenza)



EX: Oleg Antonov a Trento nel biennio 2015/16-2016/17, Aaron Russell a Trento nel biennio 2018/19-2019/20.

A CACCIA DI RECORD:

In carriera: Oreste Cavuto – 2 attacchi vincenti ai 1000, – 3 muri vincenti ai 100, Alessandro Michieletto – 3 ace ai 100, Marko Podrascanin – 15 punti ai 3800, Riccardo Sbertoli – 1 gara alle 200 giocate (Itas Trentino); Enrico Cester – 19 attacchi vincenti ai 1500, Adis Lagumdzija – 11 punti ai 900, Francesco Recine – 30 punti ai 1500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).