Abiti firmati e viaggi lussuosi in regalo, con l’obiettivo matrimonio: denunciate mamma e figlia

Accertamenti investigativi effettuati dalla Guardia di Finanza di Piacenza hanno svelato come due donne, rispettivamente madre e figlia, fossero riuscite a convincere facoltose vittime ad effettuare regalie e donazioni di beni voluttuari (come borse, profumi, vestiti griffati, permanenza in lussuosi alberghi) a loro favore. L’obiettivo era, in un progetto di un futuro matrimonio, l’entrare definitivamente in possesso del considerevole patrimonio delle vittime, si legge nella nota diffusa dalla Procura di Piacenza.

Come nel caso del medico, l’attività delle Fiamme Gialle – coordinata dalla Procura della Repubblica – attraverso un sistematico monitoraggio delle vittime, è riuscita a raccogliere significativi elementi di prova in ordine alle ricorrenti condotte delittuose ai danni delle vittime. A conclusione delle indagini, nei confronti della madre e della figlia, è stata disposta l’applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alle persone offese.