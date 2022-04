Adolescenti in ritiro sociale, a Piacenza laboratori gratuiti per aiutarli

“Se sei una ragazza o un ragazzo che in questo periodo passa più tempo del solito in camera, preferisci stare da sola o da solo, e ti annoia tutto quello che succede là fuori, abbiamo una piccola notizia per te”.

Si rivolgono così ai giovani che in questo periodo faticano a relazionarsi con il mondo esterno, gli operatori di EXIT, il progetto di contrasto al fenomeno di ritiro sociale dei giovani, presentando una occasione per loro, una serie di laboratori gratuiti per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni. E’ anche attraverso “il fare” che si possono aprire spiragli di dialogo e ricucire fili spezzati: workshop espressivi, mindfulness, sperimentazioni creative, riflessioni sul digitale, sui suoi rischi, ma anche sulle sue potenzialità relazionali.

Gli incontri si svolgeranno a Piacenza, presso il centro di aggregazione comunale Spazio4.0 (ingresso via Millo 4) e Associazione La Ricerca (Stradone Farnese 96). La serie di workshop si concluderà con un incontro online condotto da Michele Marangi sul “rapporto tra digitale, adolescenti e giovani adulti, con particolare attenzione ai meccanismi immersivi che stimola, ai rischi di isolamento e alle potenzialità relazionali che si possono attivare in contesti complessi, anche a distanza”

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione al 378.3031649 o scrivendo a exitpiacenza@gmail.com. I workshop sono condotti dall’equipe di professionisti EXIT. Il calendario dei workshop:

MINDFULNESS PER RAGAZZI

per connetterti a te stesso e ai tuoi pensieri

il venerdì, dal 29 aprile al 17 giugno

ore 16.30-18.00 a Spazio4.0

con Vanessa Lardo

#PLAY ON

spazio ai giochi di ruolo

il lunedì, dal 2 al 23 maggio

ore 16.00-18.00 a Spazio4.0

con Mariachiara Lombardelli e Ilaria Giuffredi

REACH THE MOON

un viaggio alla scoperta di te: usa le tue foto in modo creativo

il lunedì. dal 30 maggio al 13 giugno

ore 16.00-17.30 a Spazio4.0

con Mariachiara Lombardelli e Ilaria Giuffredi

LIBERA LA TUA CREATIVITA

per esprimere, trasformare, colorare e sperimentare

il lunedì, dal 2 al 23 maggio e dal 30 maggio al 20 giugno

ore 16.00-18.00 presso Associazione La Ricerca

con Alessandra Bassi e Catia Lambri

VIVERE ONLIFE

Pensare il digitale come tessuto connettivo, dai social ai videogame, tra realtà virtuali e realtà aumentate

mercoledì 25 maggio

ore 14.30-16.30, online

con Michele Marangi

Progetto EXIT è un progetto del Comune di Piacenza, realizzato da Associazione La Ricerca e Cooperativa sociale L’Arco.