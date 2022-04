“Agazzano e la Val Luretta”, escursione domenica 24 aprile

Dopo la pausa pasquale riprendono le escursioni di “Val Tidone Lentamente – Ripartiamo dalla Val Tidone – Edizione 2022” che caratterizzeranno tutti i week end dei prossimi mesi. Domenica prossima 24 Aprile si svolgerà “Agazzano e la Val Luretta”, escursione ad anello adatta a tutti, anche alla famiglie, di mezza giornata e di circa 8 chilometri, organizzata dalla guida AIGAE Laura Ferrari che permette di scoprire una parte della Val Luretta e che rappresenta una delle novità di quest’anno.

La camminata, con partenza dal parcheggio del castello di Agazzano, prevede di percorrere e di conoscere da vicino i territori comunali di Agazzano e di Piozzano e i loro singolari paesaggi primaverili.

Al termine, grazie alla disponibilità del proprietario del castello di Agazzano Francesco Gonzaga e inclusa nell’escursione, per i partecipanti ci sarà una guida che permetterà di apprendere le informazioni principali del maniero, da sempre punto di riferimento della Val Luretta e dei colli piacentini e che ospiterà, nello stesso week end, la manifestazione “Libri in castello”, prima edizione del festival eno-culturale che si svolgerà dalle 11 alle 21. (per informazioni su questa manifestazione www.castellodiagazzano.com e info@castellodiagazzano.com ).

Possibilità di pranzo al sacco nei pressi del castello oppure presso uno degli agriturismi della zona con prodotti tipici e a km zero.

Quota di partecipazione: € 10 (€ 8 per i soci dell’Associazione ‘Sentiero del Tidone APS’).

L’iscrizione obbligatoria deve pervenire entro Sabato 23 Aprile e l’escursione si svolgerà con un numero limitato di partecipanti: tutte le informazioni dettagliate si trovano sull’evento Facebook oppure contattando direttamente la guida AIGAE Laura Ferrari tramite i seguenti contatti: telefono 3474435464 oppure tramite email ferrarilauraalda@gmail.com .

Tutte le escursioni di “Val Tidone Lentamente” sono a numero chiuso e rispettano le normative anti-assembramento: il calendario aggiornato ed ufficiale è presente sul nuovo sito web www.sentierodeltidone.eu