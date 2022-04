Agricoltura, Pisani e Murelli (Lega) “Investire su tecnologie irrigazione e invasi per deflusso ecologico”

“La Lega propone di intervenire subito sul tema del deflusso minimo vitale di fiumi e torrenti per garantire adeguato sostegno al nostro sistema agricolo, perché la disponibilità dell’acqua è essenziale anche per tutelare il Made in Italy. Servono investimenti importanti nel mondo dell’irrigazione e quello degli invasi per sostenere l’aumento della capacità di immagazzinamento dell’acqua, utilizzando tecnologie di nuova generazione che permettano di rispondere alla carenza della risorsa idrica nel momento del fabbisogno e contemporaneamente scongiurare gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali.

Lo dichiarano i parlamentari piacentini della Lega Pietro Pisani ed Elena Murelli. “Ben venga – proseguono – il passaggio dal deflusso minimo vitale a quello ecologico, secondo le linee-guida che il nostro Paese ha recepito con la direttiva quadro acque, ma senza rischiare che la nostra produzione agricola possa essere penalizzata da questa nuova metodologia. Siamo felici che la risoluzione della Lega, approvata ieri in Aula al Senato, abbia trovato ampia approvazione da quasi tutte le forze politiche”.