Ai bambini ucraini le uova di Pasqua della Croce Rossa

Uova di cioccolato per i bimbi delle famiglie ucraine a Piacenza – È finalmente ripresa in questo 2022 la tradizionale consegna delle uova di Pasqua di Croce Rossa, quest’anno con degli ospiti molto speciali i bimbi ucraini accolti nella nostra città insieme alle loro famiglie seguite e sostenute dall’Area Sociale di Croce Rossa Piacenza.

La distribuzione è avvenuta nel tardo pomeriggio di venerdì 8 aprile, presso la sede di Piacenza in Viale Malta, dove i piccoli, hanno trovato ad accoglierli il Vicepresidente di Croce Rossa Piacenza Pilade Cortellazzi, la delegata dell’Area Sociale Ivana Casotti e Rossana Vernizzi, membro del Consiglio Direttivo della CRI piacentina, insieme a 50 uova donate dalla Famiglia Cerciello di Nordmeccanica. “Ci auguriamo che almeno questo piccolo gesto, possa regalare un sorriso e alleviare, seppur per qualche ora, le sofferenze di queste famiglie e possa togliere il pensiero di quanto sta accadendo nel loro paese.” – commenta Alfredo Cerciello.

Assieme a loro era presente anche Halyna, una giovane ragazza ucraina, che si trova in Italia e che gentilmente si è resa disponibile come interprete per Croce Rossa Piacenza; oltre ad aver aiutato nel dialogo, ha donato alle famiglie dei sacchetti di arance. “Arrivo dalla provincia di Chernivtsi da dove sono giunte anche le madri e i bambini di oggi, abitiamo a 20 Km dalla Romania; lì sono rimaste 2 mie sorelle che non sono volute andare via per non separarsi dai mariti e fanno volontariato sul posto. Le nostre case e le chiese sono piene di profughi delle città più colpite. Le persone hanno veramente perso tutto e il marito di una delle mie sorelle una volta alla settimana fa una notte di viaggio per portare a Charkiv gli aiuti che mandate dalla frontiera rumena.” racconta Halyna.

L’augurio è che si possa presto ritornare ad una vita serena e di comunità, quella nuova vita che è ben rappresentata quale simbolo proprio dalle Uova che la CRI piacentina ha donato ai bimbi fuggiti dalla guerra.