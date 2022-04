Ai nastri di partenza il primo torneo di Pasqua Minibasket Bakery: 12 squadre in campo

Nelle giornate del 18 e 19 aprile, al PalaBakery si svolgerà il primo Torneo di Pasqua Minibasket Bakery. 12 squadre partecipanti, 20 partite svolte in 2 campi da gioco, 200 atleti, 20 istruttori e oltre 200 familiari.

«Siamo pronti a vivere due giorni bellissimi – dice Davide Giovanetti, responsabile minibasket Biancorosso, sarà quel segno di normalità che ci mancava. Abbiamo dovuto aspettare 2 anni per riavere un torneo minibasket , attesissimo, che coinvolge tantissimi bambini. Atleti che, insieme alle famiglie, passeranno una giornata di sport e divertimento nei nostri impianti cittadini. Obiettivo della manifestazione, «promuovere lo sport e l’aggregazione, nel rispetto delle regole e della lealtà sportiva»

Due le categorie impegnate nelle competizioni – aquilotti, esordienti, che si terranno dalle 9.30 alle 19 del 18 e 19 Aprile. Le squadre coinvolte che parteciperanno a questo evento saranno formazioni locali e non.

Per la categorie Aquilotti si sfideranno oltre alla squadra di casa Bakery Basket Piacenza, la Robur et Fides Somaglia, Minisport lab Gossolengo, Fulgor Fidenza, UCC Assigeco e Virtus Riverponte. Per la categoria esordienti sono attese invece: Bakery Basket Piacenza, UCC Assigeco, Modena Basket, Buster Basket Verona, Basket Reggio Emilia, Basket team Pizzighettone.

Per assistere al Torneo occorre essere in possesso di green pass rafforzato e indossare la mascherina FFP2. Per tutta la durata del torneo sarà attivo il servizio bar e tavola fredda all’interno dell’impianto di gioco. Sarà possibile tenersi aggiornati con i risultati delle partite consultando i canali social della Bakery Basket Piacenza.