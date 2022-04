Aimi (FI) a Giardino “Da fanalino di coda del centro destra a ruota di scorta della sinistra”

Nota stampa di Forza Italia

Il senatore Enrico Aimi, coordinatore regionale di Forza Italia Emilia-Romagna, risponde alle ultime dichiarazioni di Michele Giardino, consigliere comunale del gruppo misto ed esponente de La Buona Destra che nella giornata di ieri, a proposito di Forza Italia, ha affermato: “Nel 2017 ero convinto di essere il fanalino di coda di una macchina fiammante, quella del centrodestra, che poi non c’è stata. Per questo è nata l’esigenza di riempire uno spazio con Buona Destra, colmare lo spazio di Forza Italia conquistato dai sovranisti”.

“Forza Italia – replica Aimi – ha fatto una scelta chiara e definitiva, quella di rimanere nell’ambito di quella vasta area di centro destra che appoggia la bravissima Patrizia Barbieri e che è maggioranza in città. Dispiace constatare che alcuni esponenti politici che si erano avvicinati in passato all’Area Azzurra, oggi lancino un boomerang politico pensando di colpire alla nuca proprio Forza Italia: di solito non finisce così. Piuttosto siano chiari, costoro, e dicano, non parlando con lingua biforcuta – come direbbero gli indiani – se stanno nell’ambito del centrodestra o del centro sinistra. Perché è questo il limes, il confine politico, la linea del Piave se si preferisce: di qua, o di là. Non vorrei che qualcuno, da fanalino di coda del centro destra nel 2017, si trasformasse in ruota di scorta delle sinistre nel 2022”.