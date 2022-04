Aiuti e quaderni per i profughi ucraini dagli studenti di “Volta”

Hanno portato con sé cuscini, materiale per igiene personale, detersivi, alimenti a lunga conservazione, non che uno zaino zeppo di quaderni e li hanno consegnati personalmente alle famiglie di profughi ospiti delle suore scalabriniane di Casaliggio. Così i ragazzi e le ragazze della terza A ITE del “Volta” di Borgonovo hanno voluto fare la loro parte di cittadini attivi e, Seguendo le indicazioni della loro insegnante Patrizia Calza – sindaca di Gragnano Trebbiense – si sono procurati il materiale che necessitava.

“Ogni giorno a scuola seguiamo le vicende della guerra in Ucraina anche per le conseguenze economiche che essa comporta a carico dell’Unione Europea ma anche della nostra Italia in particolare. I ragazzi hanno manifestato l’intenzione di portare aiuto, ma soprattutto di incontrare i profughi per fare sentire la loro vicinanza. È nato così l’idea di recarsi Casaliggio” – commenta Patrizia Calza. Il dialogo è stato facilitato dal fatto che una delle ospiti, nel suo paese, frequentava l’università del turismo. E pertanto aveva fatto corsi di italiano, così che ha svolto il ruolo di interprete. Quando i ragazzi hanno saputo che uno dei bambini festeggiava proprio quel giorno il compleanno, hanno intonato un improvvisato coro di auguri.

“Quando uno di noi ha offerto un pallone il bambino subito sorriso e abbiamo capito che si poteva giocare insieme” – racconta Elisa Canali – “il ghiaccio si è rotto e se non avessimo dovuto fare ritorno a scuola ci saremmo fermati volentieri ancora con loro. Noi qui siamo fortunati, ci siamo sentiti in dovere di fare qualcosa per loro” – ha concluso.