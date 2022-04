Al Castello di Paderna le ultime novità dal mondo del motociclismo

Tester Day al Castello di Paderna di Pontenure. Da un’idea della rivista “Motociclismo”, nasce l’evento che sarà l’occasione per tutti gli amanti delle due ruote di vivere una giornata di emozioni muovendosi lungo un percorso di 100 chilometri che si snoda tra i colli piacentini.

Dal 29 Aprile al 9 Maggio sarà possibile, attraverso un accreditamento che si può effettuare tramite il sito https://www.motociclismo.it/testerdays/categorie montare in sella alle novità 2022. Con partenza dal Castello di Paderna (PC), Tester Day darà l’opportunità di pilotare, insieme al team giornalistico di “Motociclismo Test Team”, per più di 100 km le grandi novità 2022. Una ventina i brand che hanno messo a disposizione un centinaio di moto, suddivise in dieci categorie, comprese le ultimissime full-electric.

Queste le categorie tra cui sarà possibile scegliere: Adventure, Classiche, Crossover, Elettriche, Entry Level, Globetrotter, Naked, Super Naked, Sport Tourer, Streetfighter. Il costo di partecipazione è di 69 euro per il pilota e 29 euro per l’eventuale passeggero.

Le fasce orarie disponibili per ogni categoria e in ogni giornata sono tre: dalle 10:00 alle 12:00, dalle 13:30 alle 15:30 e dalle 16:30 alle 18:30.

L’iscrizione è comprensiva di assicurazione personale, benzina per il tour, pranzo al sacco, guide altamente qualificate, gadget, accoglienza al castello e parcheggio (per veicolo privato con cui giungere al Castello di Paderna). Anche per l’eventuale passeggero sono compresi pranzo e assicurazione personale. L’importante, per i partecipanti al Tester Day, è di presentarsi muniti di casco e idonei indumenti protettivi. È anche possibile iscriversi a più categorie, fino ad un massimo di 3 nell’arco della stessa giornata.

L’evento, che si avvale della collaborazione del Comune di Pontenure, è sponsorizzato da Shoei, Spidi e Romagna Motorcycle.

Per maggiori informazioni è possibile anche scrivere una mail a testerday@motociclismo.it oppure contattando il sito internet https://www.motociclismo.it/testerdays/categorie

È possibile iscriversi anche in modo diretto presentandosi al Castello di Paderna a partire dal 29 Aprile, tuttavia le iscrizioni saranno possibili fino ad esaurimento dei posti disponibili.