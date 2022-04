Al Mercato Coperto e negli agriturismi ecco le agriscampagnate a km zero

Fine settimana ricco di iniziative di Campagna Amica, sia negli agriturismi Terranostra, sia al Mercato Coperto di Piacenza, promosso da Coldiretti in via Farnesiana,17. Agriscampagnate e picnic a Km zero sono il tema degli eventi: al Mercato Coperto – chiuso nella festività del Primo Maggio – le attività si concentreranno oggi, venerdì 29 aprile (l’apertura è dalle 16 alle 21) e domani (l’orario è dalle 8 alle 14.30) quando sarà possibile comporre una “agribag” con i prodotti tipici. Nel pomeriggio di oggi saranno presenti i bambini appassionati di cucina di Master Kids Italia che alle 18.30 proporranno il chisolino, ad arricchire i taglieri degli agriaperitivi. Inoltre, sarà protagonista la carne di Chianina di Podere Casa Chierica.

Come sempre, i consumatori troveranno al Mercato Coperto di Campagna Amica tutto il necessario per la spesa sostenibile e di qualità, come frutta, verdura, carne, formaggi e anche il pesce della Cooperativa di pescatori Mistral di Sestri Levante. E’ presente anche l’area Enoteca, con 22 cantine del territorio. Iniziative ed eventi sono previsti anche negli agriturismi, nello specifico saranno organizzati i picnic nel prato a “Le Rondini” di Gazzola dove l’appuntamento è dalle 17.30 di domani – sabato 30 aprile – e nella fattoria “La Buca” di Rivergaro sempre domani, ma dalle 12 alle 15. Infine appuntamento nell’agriturismo “Il Viandante” di Borgonovo domani e anche domenica Primo maggio dalle 12 alle 15.