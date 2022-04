Al Pavesi Fiorenzuola contro la capolista Sudtirol

FIORENZUOLA – SUDTIROL 0-0 (in campo 14,30)

LA CRONACA

Sfida da bollino rosso per il Fiorenzuola, ma i rossoneri non vogliono fermarsi: domenica al Pavesi (fischio d’inizio ore 14.30) arriva la capolista Sudtirol, costretta a fare bottino pieno per tenere a distanza il Padova e mantenere il primo posto che vale la promozione diretta in Serie B.

L’ostacolo Sudtirol appare particolarmente impegnativo, anche se nelle ultime due giornate la squadra di Javorcic ha ottenuto un solo punto permettendo al Padova di portarsi a sole due lunghezze di distanza, con lo scontro diretto in programma la prossima settimana. Le due squadre si sono affrontate mercoledì nella finale di Coppa Italia, vinta dal Padova per 1-0.

Le formazioni probabili:

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola, Potop, Ferri, Cavalli, Dimarco; Piccinini, Nelli, Stronati; Sartore, Mastroianni, Giani. A disposizione: Burigana, Danovaro, Guglieri, Varoli, Currarino, Fiorini, Gerace, Ghisolfi, Oneto, Arrondini, Bruschi, Mamona, Zunno. All. Tabbiani

SUDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi, Malomo, Curto, Zaro, Fabbri; Moscati, Broh, Tait; Casiraghi; Odogwu, Voltan. A disposizione: Meli, Theiner, Vinetot, Davi, De Col, Gatto, Fink, Shaka Mawuli, Beccaro, Fischnaller, Galuppini, De Marchi, H’Maidat. All. Javorcic