Si chiude il campionato del Fiorenzuola salvo, vince Giana Erminio al Pavesi

Il Fiorenzuola chiude con una sconfitta il suo campionato, salutando definitivamente il sogno playoff con un pizzico di rammarico viste le contemporanee sconfitte di Albinoleffe e Pro Patria. Nell’ultima gara in rossonero di capitan Guglieri, premiato dalla società, la Giana Erminio si impone al Pavesi con un gol per tempo: i lombardi si giocheranno ai playout la permanenza nella categoria.

Inizia male la partita dei rossoneri, con la Giana subito in vantaggio dopo cinque minuti grazie alla conclusione dal limite dell’area di Acella che si insacca all’incrocio della porta difesa da Burigana dopo una sfortunata deviazione di Guglieri. La replica del Fiorenzuola è affidata a Mastroianni (colpo di testa alto), che ci riprova al 25’ con una rovesciata che non impensierisce Zanellati. Alla mezz’ora ghiotta occasione per i padroni di casa, con la conclusione di Stronati sugli sviluppi di una punizione respinta sulla linea, ma l’arbitro vede un fallo di attacco e ferma tutto. D’Ausilio semina il panico nella difesa del Fiorenzuola e viene chiuso in extremis, l’ultima chance del primo tempo è ancora del Fiorenzuola con la botta di Stronati respinta da Zanellati .

La Giana riparte forza e sfiora subito il raddoppio a inizio ripresa con Acella, che riceve un traversone dalla destra, sterza in area evitando un giocatore rossonero ma calcia addosso a Burigana. L’estremo difensore rossonero è ancora bravo al 53’ a respingere la conclusione di Ferrari e il successivo tap in di Palazzolo, sventando la minaccia. Il Fiorenzuola prova a scuotersi e trova il pareggio con Giani che anticipa tutti di testa dopo un calcio di punizione, ma si alza la bandierina del guardalinee e il direttore di gara annulla tra le vibranti proteste dei rossoneri. Al 69’ l’episodio che chiude la partita: l’arbitro punisce con il rigore un intervento di Guglieri su Corti, che si presenta sul dischetto e batte Burigana. Sotto di due gol il Fiorenzuola prova a riaprire il match, senza successo: Bruschi, entrato poco prima, sfiora il palo all’’82’, ma è Tremolada a fallire il 3-0 a tu per tu con Burigana. La girata di Zunno all’88’ termina a lato, l’ultima occasione in pieno recupero è per Mastroianni, che calcia debolmente. Finisce con il saluto a capitan Guglieri e gli applausi per un Fiorenzuola protagonista di un grande campionato: da domani si inizierà a lavorare alla prossima stagione.

FIORENZUOLA – GIANA ERMINIO 0-2 (FINALE)

Acella al 5′, Corti al 70′ (r)

LA CRONACA

Finale al Pavesi dopo 6′ di recupero. Fiorenzuola che non accede ai play off, ma è salvo.

Peccato per il gol subito dal Fiorenzuola perchè i ragazzi di Tabbiani stavano producendo lo sforzo maggiore per pareggiare.

GOL – Batte Corti e segna, raddoppio della Giana al 70′.

Rigore la Giana Erminio al 70′, per un fallo su Corti di Guglieri.

Segna il Fiorenzuola con Giani, di testa su punizione, ma l’arbitro fischia un fuorigioco.

Ripresa la partita.

Durante la pausa è stato premiato capitan Ettore Guglieri, bandiera dei rossoneri, che disputa la sua ultima partita.

Finito il primo tempo al Pavesi. Fiorenzuola che ha avuto due occasioni per pareggiare con Stronati.

GOL – Avversari in vantaggio al 5′ con Acella. Un tiro sporco che si insacca nell’incrocio.

Arbitra Ermanno Feliciani di Teramo.

Squadre in campo, fischio d’inizio al Pavesi.



Nella giornata che chiude la regular season di Serie C il Fiorenzuola ospita al Pavesi la Giana Erminio (domenica, fischio d’inizio ore 14.30). Fra i rossoneri non sarà della partita il portiere Nicholas Battaiola, che ha riportato in allenamento una frattura ad una mano, e il difensore Simone Potop, fermato per un turno dal giudice sportivo.

I rossoneri, seppur sconfitti in rimonta a Vercelli, hanno raggiunto nell’ultimo turno la salvezza matematica, festeggiata tutti insieme ad inizio settimana insieme al compleanno del team manager Luca Baldrighi. Un traguardo pienamente meritato, arrivato al termine di una stagione da incorniciare per la squadra di Tabbiani, che coltiva ancora una piccola speranza di agguantare i playoff, al momento distanti due punti: servirà vincere domenica per poi guardare ai risultati di Pro Patria e Albinoleffe. Obiettivo non semplice, anche perchè al Pavesi arriverà una Giana penultima in classifica con una lunghezza di vantaggio sul fanalino di coda Legnago e affamata di punti per scongiurare il rischio sorpasso (l’ultima retrocede direttamente).