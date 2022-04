Al President va in scena la commedia dialettale “La veduva”

Sabato 23 aprile – alle ore 21 – al Teatro President, nell’ambito della Rassegna dialettale promossa dalla Famiglia Piasinteina, va in scena la Compagnia dialettale “I povar lucc” con lo spettacolo “La veduva”, tre atti brillanti in dialetto piacentino di Adriano Vignola, con la regia di Mariagrazia Degiacomi.

La rassegna dialettale è dedicata a Valente Faustini nel centenario della morte (1922-2022) e realizzata con il contributo del bando del Comune di Piacenza “Piacenza riparte con la cultura”.

“La Veduva” – spiega la Famiglia Piasinteina – è certamente la più attuale delle recenti commedie per i temi trattati. La vedova, morbosamente aggrappata alla figura del marito, è, per la sua disponibilità economica e per il ceto sociale, corteggiata da diverse Associazioni tra le quali le Dame della Carità presiedute dal parroco che cercherà fondi per una scuola. Il parroco sarà poi però così sincero? Lo si saprà nel prosieguo della commedia durante la quale anche parenti del defunto marito cercheranno di ottenere finanziamenti che la vedova, molto ingenuamente, concede. Accadono però diversi episodi imprevisti che renderanno difficile la vita di società della vedova che alla fine, comunque, sostenuta e stimolata dalla governante, si riprenderà la propria vita e si ribellerà a tutti coloro che le hanno sempre estorto denaro. Si evidenzia così che la Vedova, pur sembrando aver rinunciato ad ulteriori approcci sentimentali per non tradire la memoria del marito, non si è richiusa in un severo e luttuoso isolamento. Il conflitto tra gli impegni sociali e gli impulsi pressanti del proprio animo di “donna ancora piacente” pervade, con fasi più o meno esplicite, nella trama della vicenda.

Le circostanze impreviste che si susseguono, tipiche della “commedia dell’arte” vivacizzano i caratteri dei personaggi con rivelazioni a sorpresa.

Personaggi ed interpreti: Edvige, Mariagrazia Degiacomi; Dorina, Anna Ferri; Gigliotti, Andrea Galvani; Gemma, Daniela Lusardi; Artemio, Luigi Dallanoce; Tina, Alessandra Buscarini; Don Terenzio, Marco Politi; don Silvano, Flavio Merli; architetto Giorgini, Marco Politi; Commissario Farlocchi, Vincenzo Repetti; signora Susetti, Anna Repetti; Architetto Martoni, Vincenzo Repetti.

Suggeritrice Leda Pancari, costumi Cristina Guglielmetti.

INFO BIGLIETTI – Prevendita presso il City Bar di Via Manfredi 33 – da Lunedì a Sabato dalle ore 7 alle 19. Per info e prenotazioni: tel. 3282184586 oppure tramite email famigliapiasinteina1953@gmail.com

La commedia si svolgerà in sicurezza con il rispetto delle norme di contenimento del Covid – 19 con obbligatorio il Green pass rafforzato e l’utilizzo della mascherina Ffp2.