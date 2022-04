Al President va in scena “L’ostessa”, commedia dialettale

Sabato 30 aprile alle ore 21, al Teatro President, per la Rassegna dialettale promossa dalla Famiglia Piasinteina la Compagnia Teatrale Egidio Carella presenta “L’ostessa”, commedia brillante in tre atti di Maria Gabriella Bonazzi, con la regia di Delio Marenghi.

Rosina è un’ostessa, che gestisce il locale alla vecchia maniera. Gino, il marito, l’ha tradita e lei è molto risentita. Lo vorrebbe perdonare, ma non sa dimenticare l’offesa ricevuta. La rivale, Cesira, che le abita di fronte e tiene sempre le mani pronte. Ma l’amore sboccia tra i due figli che non vogliono consigli. Uno stratagemma devono trovare perché insieme vogliono restare. E così, ciò che potrà accadere, devi solo stare a vedere.

Personaggi ed interpreti: Rosina, ostessa: Luisa Pierucci; Mara, figlia: Roberta Zanon; Gino, marito di Rosina: Delio Marenghi; Caterina, zia di Rosina: Maria Grazia Barbieri; Piero, fidanzato di Mara: Ettore Celli; Angelo, cliente: Umberto Arruffati; don Fedele, parroco: Gianluca Ghizzoni; dott. Petralia, medico: Salvatore Lombardo; Cesira, rivale di Rosina: Maura Galilei; Pippo, altro cliente: Ettore Celli; Togno, ultimo cliente: Pierluigi Camozzi; Armando, Riccardo Celli; suggeritore: Sara Bido. La scenografia è di Andrea Tagliaferri.

Prevendita presso il City Bar di Via Manfredi 33 – da Lunedì a Sabato dalle ore 7 alle 19. Per info e prenotazioni: tel. 3282184586 oppure tramite email famigliapiasinteina1953@gmail.com. La commedia si svolgerà in sicurezza con il rispetto delle norme di contenimento del Covid – 19 con obbligatorio il Green pass rafforzato e l’utilizzo della mascherina Ffp2. La rassegna dialettale è dedicata a Valente Faustini nel centenario della morte (1922-2022) e realizzata con il contributo del bando del Comune di Piacenza “Piacenza riparte con la cultura”.