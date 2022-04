Al via i playoff 5° posto, Gas Sales Bluenergy ospita Cisterna “Giocheremo al massimo”

Inizia la fase conclusiva della stagione per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che domenica 17 aprile alle 18 (in diretta su Volleyball World Tv) affronterà al PalabancaSport la Top Volley Cisterna. I biancorossi saranno attesi da cinque partite del girone del Play Off 5° posto valide per potersi qualificare poi alle semifinali e finale. Chi vincerà la finale si guadagnerà un posto in Europa alla Challenge Cup della stagione 2022/23. L’attenzione di Brizard e compagni, pertanto, resta alta su un importante obiettivo stagionale.

Il collettivo piacentino ha chiuso al sesto posto la prima fase, quello pontino all’ottavo. Sono solo 7 i precedenti tra le due squadre, con un bilancio di 4 affermazioni a 3 per gli emiliani, che lo scorso anno si sono aggiudicati lo scontro diretto con i laziali nel Girone dei Play Off 5° Posto. Una vittoria per parte, invece, nella Regular Season 2021/22. Tre gli ex: Cester e Stern da una parte, Baranowicz dall’altra. Tra gli ospiti Zingel dista un solo 1 punto dai 2000 in Italia e 3 ace dai 100.

A presentare la sfida con Cisterna ed il resto degli altri impegni, Lorenzo Bernardi, allenatore della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: “Adesso ci troveremo a giocare partite particolari, solitamente la stagione è divisa in due parti: il campionato e i playoff. Servirà recuperare una grande quantità di energia mentale ed è importante avere grande motivazione nel parteciparci, non dimentichiamo che questo girone assegna un posto in Europa. Chi lo vincerà potrà andare alla Challenge Cup dell’anno prossimo. D’altronde l’Europa era l’obiettivo primario della nostra società e squadra. L’altro obiettivo stagionale era di arrivare quarti in regular season. Obiettivamente tra il livello delle prime quattro squadre e le altre c’è un grande gap, ma dobbiamo cogliere questa nuova opportunità e sfruttarla. Dopo e compresa la semifinale di coppa Italia, Piacenza è riuscita ad esprimere un buon livello di pallavolo, in alcuni casi anche ottimo. Abbiamo avuto una mancanza di continuità che ha rappresentato il nostro tallone d’Achille per tutta la stagione, ma è da lì che dobbiamo ripartire. Dal primo set giocato in gara 1 con Trento, dai cinque set giocati in gara 2 in casa e in parte anche nel primo e terzo set di gara 3, dove abbiamo quasi riagguantato una squadra che sta confermando il suo valore continuamente.”

“In questo nuovo girone – aggiunge Edoardo Caneschi – giocheremo tante partite molto impegnative a partire dalla prima con Cisterna il giorno di Pasqua. Sfrutteremo l’energia del PalaBanca al massimo per ripartire al meglio dopo la sconfitta con Trento, cercando di mantenere la grinta di Gara 2. Vogliamo ottenere un ottimo risultato per il futuro e la società: il quinto posto e la coppa europea sono sempre stati obiettivi stagionali. Eravamo consapevoli di come contro l’Itas Trentino fosse tosta, adesso giocheremo al massimo delle nostre possibilità”.

PRECEDENTI: 7 (4 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 3 successi Top Volley Cisterna) .



PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 gare in Regular Season (1 successo Piacenza e 1 successo Cisterna).



PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: 1 gara nel Girone 2020/21 (1 successo Piacenza).



EX: Enrico Cester a Cisterna (Latina) nel 2011/12; Toncek Stern a Cisterna (Latina) nel 2018/2019; Michele Baranowicz a Piacenza nel 2020/21.



A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off 5° Posto: Oleg Antonov – 35 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera: Edoardo Caneschi – 11 punti ai 900, Enrico Cester – 17 attacchi vincenti ai 1500, Adis Lagumdzija – 11 punti ai 900, Francesco Recine – 27 punti ai 1500, Aaron Russell – 16 punti ai 2400 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Aidan Zingel – 1 punto ai 2000, 3 ace ai 100 (Top Volley Cisterna).

1a Giornata Play Off 5 posto Credem Banca – Girone

Sabato 16 Aprile 2022, ore 20.30

Allianz Milano – Vero Volley Monza

Arbitri: Zavater Marco, Braico Marco (Rusconi Valerio)

Video Check: Ferrara Annarita

Segnapunti: Gibertini Giuseppina

Diretta Volleyballworld.tv

Domenica 17 Aprile 2022, ore 18.00

Verona Volley – Gioiella Prisma Taranto

Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Armandola Cesare (Pernpruner Marco)

Video Check: Spiazzi Ivan

Segnapunti: Dalle Vedove Carla

Diretta Volleyballworld.tv

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Top Volley Cisterna

Arbitri: Boris Roberto, Rossi Alessandro (Tundo Virginia)

Video Check: Mutti Riccardo

Segnapunti: Bianchini Silvia

Diretta Volleyballworld.tv