Alberi caduti nel parcheggio dietro all’ospedale, intervengono i vigili del fuoco

Il maltempo che si è abbattuto su Piacenza, nella notte tra il 23 e il 24 aprile, ha causato la caduta di alcuni alberi nel parcheggio vicino all’ospedale.

Nel pomeriggio del 24 aprile i vigili del fuoco sono intervenuti per togliere tronchi e rami, e ripristinare in sicurezza tutta l’area interessata. Non si segnalano danni ad auto.