Alla guida con un tasso alcolemico quattro volte il limite: due patenti ritirate

Alla guida con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite di legge, due patenti ritirate e un veicolo posto sotto sequestro.

E’ l’esito dei controlli alla circolazione stradale messi in campo negli ultimi giorni dagli agenti della Polizia Locale dell’Unione Valnure Valchero con l’obiettivo di prevenire le situazioni di pericolo: particolare attenzione è stata posta alle condizioni dei conducenti ed alle caratteristiche dei veicoli circolanti. In un caso è stata significativa la segnalazione di un cittadino, che avvisava la centrale della Polizia Locale delle manovre di un’autovettura che procedeva a zig zag sulla strada provinciale 6 a Carpaneto: la pattuglia, giunta immediatamente sul posto, ha rintracciato il veicolo che viaggiava a zig zag oltretutto senza i dispositivi d’illuminazione.

Ulteriori controlli stradali sono inoltre stati effettuati per verificare il rispetto della nuova regolamentazione relativa ai veicoli stranieri utilizzati da aziende italiane: un veicolo di società italiana con targa straniera è stato sottoposto a fermo amministrativo per documentazione non conforme.