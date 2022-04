“Alle famiglie dico di non vergognarsi, l’autismo non è più un tabù. Noi siamo comunità”

“Alle famiglie dico di non vergognarsi, l’autismo non è più un tabù. Non devono sostenere da sole tutto il peso sulle loro spalle, ma rivolgersi a noi. Siamo una comunità, con importanti progetti in corso grazie alla collaborazione delle istituzioni”.

Maria Grazia Ballerini, presidente dell’associazione Oltre l’Autismo, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, manda un forte messaggio alle famiglie che stanno affrontando questa battaglia.

“In associazione stiamo ricevendo tante famiglie anche con bimbi piccoli, segno questo di come l’autismo non sia più un tabù – spiega – proprio per questo io le invito a non isolarsi e a farsi aiutare, lavorando insieme a noi. Le invito a non mollare, perché possiamo fare tanto per i nostri ragazzi”.

I progetti messi in campo da Oltre l’Autismo sono tanti, dalla realizzazione di una Casa di vita al centro San Giuseppe.

“Siamo partiti con l’idea di realizzare una struttura residenziale, poi ci siamo chieti cosa potessimo fare di concreto per aiutare i nostri figli, esposti a un maggiore rischio di esclusione sociale, per le peculiarità di una patologia come l’autismo, rispetto ad altre disabilità. Ed è nato così il centro San Giuseppe, una cooperativa dove i ragazzi autistici (5 più altri 3 in avviamento) lavorano accanto ad altri operai, insieme ad educatori. E’ un’esperienza incredibile, perché consente a loro, in un contesto protetto, di mettersi alla prova – racconta -. Tra questi ragazzi, c’è anche mio figlio Luca e posso testimoniare in prima persona l’effetti positivi che questa esprienza sta avendo su di lui: non vede l’ora, al mattino, di andare a lavorare. E la stessa cosa mi è stata raccontata anche dai familiari di altri ragazzi”.

Il progetto della Casa di Vita, che ha già ottenuto i via libera dalla conferenza sociosanitaria, verrà realizzato in un’area ad hoc messa a disposizione dall’Opera Pia Alberoni, intanto prosegue.

“E’ importante lavorare in rete con le istituzioni, che si sono dimostrate sensibili alle nostre istanze. Nei prossimi giorni presenteremo una nuova importante iniziativa, insieme al sindaco Patrizia Barbieri e all’assessore Federica Sgorbati. Ma intanto giornate come questa del 2 aprile, sono importanti – conclude Ballerini – perché accendono i riflettori sui nostri ragazzi, ai quali noi come genitori diamo la vita tutti i giorni”.