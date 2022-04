Alternativa per Piacenza fa tappa al quariere Ciano “Essere comunità è la nostra forza”

la nota stampa di ApP

Quartiere San Sepolcro. Zaino in Spalla è arrivato al Ciano dove ha incontrato i residenti delle case popolari. Ad accoglierli, nel giardino interno, c’erano i candidati di Alternativa per Piacenza. Stefano Cugini invece ha fatto pervenire a tutti un video da casa, perché positivo al Covid. Ha ricordato Rosetta Calamari, storica abitante del Ciano e il suo sprone a non fermarsi mai che, in dialetto, gli consegnò al suo primo giorno da assessore: «Ricordat che tüt i psé in dal cùl fan fé dl’istess un pass avanti. L’impurtant l’e fàrméss méi e tiré seipar dritt».

“Guai a fermarsi – ha detto Cugini – ed è proprio in questi momenti che esce l’essenza vera di un gruppo. Alternativa per Piacenza è un NOI fatto di persone che si aiutano tra loro, che condividono metodo e strumenti, che vogliono il bene della città. Io sono solo una faccia che rappresenta altre facce, la nostra forza è il collettivo. Non ci appartiene l’idea dell’uomo solo al comando: manca il candidato sindaco a un incontro? Ci sono altre donne e altri uomini che parlano la stessa lingua e portano lo stesso zaino in spalla. La politica ascolta, la città parla. Lo slogan è sempre questo, non cambia nulla. Altrimenti che partecipazione sarebbe?”

A prendere la parola gli abitanti del quartiere che lamentano una convivenza talvolta difficile, comportamenti contro le regole, schiamazzi notturni da parte di chi entra nel cortile senza essere residente, appartamenti troppo piccoli per nuclei familiari troppo grandi. “Sono problemi risolvibili con una buona amministrazione che ascolta i cittadini – ha detto il candidato consigliere Luigi Rabuffi – e capisce come far rivivere questi bellissimi quartieri che sono il cuore della città. Bisogna restituire loro la dignità di sentirsi tutti cittadini di serie A”.