Tamponamento tra due mezzi pesanti in A21. Nessun ferito ma traffico rallentato

Poco dopo le 16 di martedì 5 marzo si è verificato un incidente stradale lungo l’Autostrada A21, al km 151 direzione Brescia, nei pressi del casello di Piacenza Ovest.

Un autotrasportatore è rimasto intrappolato all’interno della cabina di guida: è stato estratto incolume dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari, giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Rossa e con l’auto infermieristica del 118.

Non avendo riportato ferite, il camionista, un 51enne, ha scelto di non farsi accompagnare al Pronto Soccorso cittadino. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Alessandria Ovest.

Il traffico ha subito dei rallentamenti per i veicoli in immissione dal casello di Piacenza Ovest, e si sono registrate code per curiosi nella direzione opposta di marcia.