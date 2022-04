“Ancora Beethoven” Domenica concerto ad ingresso libero

Domenica 24 aprile 2022 – ore 17.30 – presso il Salone d’Onore di Palazzo Anguissola-Cimafava (via P. Giordani, 2, I piano) a Piacenza si terrà il concerto “Ancora Beethoven”. L’evento, promosso dal Gruppo Strumentale Ciampi in occasione del BAF – Bibiena Art Festival, vedrà esibirsi Daniele Fanfoni (violino), Massimiliano Fanfoni (cello), Paola del Giudice (fortepiano), i quali interpreteranno composizioni strumentali di L. van Beethoven.

Norme generali di comportamento per accedere alle sale concerto e notizie utili

1) L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei dei posti disponibili, nel rispetto della normativa anti-Covid.

2) L’apertura dei luoghi di concerto avviene 30 minuti prima dell’inizio dell’evento.

3) Una volta raggiunto il numero massimo di sedute disponibili, non sarà consentito ulteriore accesso. Non è consentito assistere all’evento in piedi.

4) Presentarsi nel luogo dell’evento dopo aver attuato la buona pratica della misurazione della temperatura corporea a casa propria.

5) Seguire la buona norma del distanziamento quando si accede ai luoghi dell’evento, senza causare assembramento anche durante l’entrata nella sala stessa.

6) Presentarsi muniti di mascherina che sarà obbligatorio indossare anche durante l’evento e green pass (fino al 30/04).

7) Accedere alle sale concerto ordinatamente, collocandosi negli spazi prestabiliti.

info: www.gruppociampi.com