Antonio Ciacca & The Swing Society all’Irish Pub

Si conclude martedì 3 maggio la rassegna di concerti dell’Irish Pub di via San Siro a Piacenza, ospite sul palco il maestro Antonio Ciacca e i ragazzi del Conservatorio Nicolini.

Un concerto che suona un po’ come un arrivederci. Per l’ultima data invernale, torna all’Irish la frizzantissima Swing Society di Antonio Ciacca. Da New York a Piacenza in un batter d’occhio. Il Maestro Antonio Ciacca presenta uno show unico, pieno di pezzi originali e standard classici con i talenti del Conservatorio Nicolini.

Una vera e propria jam session che vi farà pensare di essere in un club d’altri tempi, accompagnati dalle note di Duke Ellington, Thelonious Monk e tutti i grandi del genere.

Ingresso gratuito, inizio ore 21. Prenotazione consigliata: +39 0523 336791