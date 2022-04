Arrestato per spaccio, ora i carabinieri gli sequestrano beni per 357mila euro

Era stato arrestato per spaccio nell’ottobre scorso, ora i carabinieri gli sequestrano beni per 357mila euro: secondo l’accusa si tratta di un patrimonio sproporzionato e frutto dell’attività illecita.

Il 29 marzo scorso, i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda hanno eseguito l’ordinanza di sequestro preventivo, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, a seguito della richiesta della Procura della Repubblica, a carico di un uomo arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti. Sotto sequestro è finito il patrimonio personale dell’accusato, del valore complessivo di circa 277mila euro, più un immobile del valore di 80mila euro, situato in una località balneare in provincia di Lecce.

Gli accertamenti patrimoniali, condotti dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda hanno permesso di raccogliere numerosi elementi utili a dimostrare che il destinatario dell’ordinanza di sequestro preventivo, nel corso degli anni, aveva accumulato un patrimonio assolutamente sproporzionato rispetto alle sue fonti di reddito e che era evidentemente frutto dell’attività illecita di spaccio di stupefacenti. Nell’ottobre del 2021, l’uomo era stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e all’interno di un finto condotto di aerazione del garage, ben nascosti, deteneva per lo spaccio 950 grammi di “cocaina”, oltre a materiale per il confezionamento, e bilancini di precisione; mentre nella sua abitazione, in cassaforte, aveva 96mila euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.