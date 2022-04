Tra arte, speranza di pace e un pizzico di ironia: è la dolce Pasqua di Falicetto.

La rinomata pasticceria di Piacenza non rinuncia a far sognare i piacentini in occasione delle festività. Un’intera vetrina è stata allestita con le creazioni del maestro cioccolatiere Aldo Scaglia, tutte a loro modo un omaggio alla città. Dal simpatico maialino, che riprende i cioccolatini alla pancetta Dop piacentina, ideati proprio da Scaglia, così come l’avvolgente Piacerino, goloso ripieno di un uovo ad hoc. Vera regina della vetrina è lei, la Signora del ritratto di Klimt, sontuosa opera modellata nel cioccolato presentata in occasione della mostra a palazzo XNL. Per finire, un tocco di speranza: delicati fiorellini che ornano un carrarmato, buono solo – è il caso di dirlo – per essere mangiato.

“Le nostre produzioni sono buone in tutti i sensi: dalla scelta delle materie prime, con cioccolato mono origine, ai materiali per il confezionamento, come la carta che può essere riciclata” spiega Allegra, che ha da qualche anno affiancato papà Aldo e la mamma Grazia, ampliando l’attività della pasticceria divenuta ora anche dessert bar. Creazioni uniche che si basano sull’imprescindibile qualità delle materie prime. “Ai nostri clienti spieghiamo le peculiarità dei diversi cioccolati che utilizziamo. Ciascuno di loro sprigiona aromi ben precisi – continua Allegra – come fiori, spezie o agrumi. Un’attività che definirei di educazione del palato, che serve non solo a motivare le nostre scelte, ma viene ripagata sul lungo periodo”.