Asparago nel Parco, a Villa Raggio di Pontenure una due giorni green

Al via il conto alla rovescia per “Asparago nel Parco”, la mostra mercato dei prodotti dell’orto, del giardinaggio e del buon vivere ecosostenibile che si terrà sabato 7 e domenica 8 maggio nella pregevole cornice di Parco Raggio a Pontenure (PC) con ingresso gratuito.

Sarà una “due giorni” incentrata su una delle migliori eccellenze del territorio piacentino come l’asparago, per la cui promozione e valorizzazione è attivo uno specifico Consorzio, ma allargata anche a una variegata offerta di iniziative, eventi collaterali, presentazioni di libri e proposte per tutti gli amanti della vita all’aria aperta, dell’ecosostenibilità come scelta di vita e dei prodotti a chilometro zero. Il tutto con un approccio “a misura di famiglia” pensato per coinvolgere i bambini in un viaggio multisensoriale alla scoperta della natura.

Si comincia sabato 7 maggio con il primo appuntamento in agenda, la “Scuola nel parco”, fissato per le 10. Alle 15.30 e alle 17.30 sono previsti due laboratori per bambini mentre alle 16.30 si terrà un caffè letterario. Un piacevole aperitivo, immersi nel verde del polmone verde di Pontenure, concluderà infine la giornata di sabato. Per domenica alle 10 è prevista l’inaugurazione ufficiale della manifestazione alla presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle autorità della zona. A seguire, alle 12.30, ci sarà il pic nic al parco mentre alle 15.30 si terrà un altro laboratorio per bambini per poi concludere la giornata, alle 16.30, con un caffè letterario.

Due appuntamenti, di particolare interesse per le tematiche che caratterizzano la festa, animeranno la giornata di domenica. Alle 16 ci sarà infatti la presentazione del libro “Salvarsi con il verde. La rivoluzione del metro quadro vegetale”, prima opera (fresca di stampa) di Andrea Mati, imprenditore e progettista con una particolare attenzione verso il valore sociale del proprio lavoro. Il libro di Mati attraverso il linguaggio della natura (lo stesso linguaggio universale che unisce uomini e vegetali) racconta storie di piante e persone che vicendevolmente arrivano a salvarsi. Quello di Mati è un racconto in parte poetico e in parte descrittivo di una passione e di un progetto coltivato da anni: quattro stagioni di piante e persone che in circa 300 pagine di prosa raccontano testimonianze di chi nel verde ha trovato il proprio riscatto.

A seguire, alle 17, un dialogo a più voci incentrato su “Le ricette antispreco BUONE per tutti!” con la presenza di Lucrezia Lamastra (professore dell’Università Cattolica Sacro Cuore), Fabrizio Ramacci (presidente della Cooperativa sociale l’Orto Botanico), Claudia Saccani e Genti Ashiku (ristoratori e gelatieri sostenibili). A condurre l’evento saranno Elisa Frasnetti (assegnista di ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore) in qualità di “provocatore” e Miriam Bisagni, presidente di PiaceCiboSano Aps come moderatrice. Al centro della conversazione ci sarà il tema della filiera sostenibile e antispreco del cibo, trattata dal punto di vista di ricercatori, produttori, ristoratori e consumatori con la proposta di ricette per contrastare lo spreco di materie prime per essere tutti più consapevoli e responsabili. Al termine, un aperitivo conclusivo “sostenibile a 360 gradi”. Alle 15.30 di domenica sarà inoltre possibile partecipare a una visita guidata al Teatro Serra e a Villa Raggio a cura dell’architetto Manuel Maserati (prenotazione obbligatoria al numero 0523 511504 oppure al 3389960127 oppure con una mail a biblioteca.pontenure@sintranet.it).

Nei due giorni di festa saranno presenti bancarelle di produttori e commercianti di verdure, prodotti dell’orto, fiori, articoli da arredamento per giardino, profumi, colori, tessuti, food, wine naturali e biologici e gelato oltre a hobbisti e artigiani “hand made”. Il parco ospiterà inoltre “zone a tema” per soddisfare i gusti di tutti i visitatori: nell’area “KINDER” ci sarà lo spazio bimbi , trucca bimbi”, ritratti, “i giochi di una volta” e lo zucchero filato; il “BOOK CORNER” sarà dedicato agli approfondimenti culturali; la zona “STREET FOOD” ospiterà invece chioschi, “food truck” e l’offerta di menù che spaziano dalla gastronomia piacentina.