Attività per la terza età, visita guidata alla Basilica di San Savino

L’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza, mette in programma un nuovo appuntamento dedicato alla terza età, una visita guidata alla Basilica di San Savino nella giornata di mercoledì 13 aprile. La visita condurrà i partecipanti a scoprire uno dei più importanti luoghi sacri della vecchia Piacenza che, nonostante le trasformazioni del tempo e i restauri d’inizio ‘900, rappresenta un caposaldo architettonico del romanico padano. La Basilica conserva intatti dei veri e propri gioielli dell’arte romanica che i visitatori potranno ammirare nella loro bellezza, come ad esempio i raffinatissimi capitelli della navata centrale, la cripta con lo straordinario ciclo musivo dei Mesi fluttuanti nelle onde del male ed ancora uno splendido mosaico attorno all’altare con le Virtù Cardinali.

Per poter partecipare è necessario iscriversi, al costo di 5 euro, esclusivamente telefonando all’ufficio Attività Socio-ricreative ai numeri 0523 492724 e 0523 492743, a cui rivolgersi anche per ulteriori informazioni, negli orari di apertura (da lunedì a venerdì, dalle 08.30 alle 12.30). Sarà possibile iscriversi a partire da lunedì 11 aprile fino ad esaurimento posti. Le iniziative sono riservate ai residenti del Comune di Piacenza e vengono organizzate nel rispetto delle normative anticovid. Per partecipare è necessario indossare la mascherina chirurgica.