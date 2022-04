Attività terza età, visita guidata gratuita all’Istituto Gazzola con Alessandro Malinverni

Nella giornata di sabato 30 aprile, l’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza, propone, nell’ambito degli appuntamenti per la terza età, una nuova visita – guidata dal prof. Alessandro Malinverni – alla scoperta delle collezioni esposte presso l’Istituto Gazzola, che si compongono di circa duecento dipinti realizzati tra il XVI e il XX secolo, oltre 40 sculture e un centinaio di calchi in gesso di sculture e bassorilievi.

La visita, già proposta nel recente passato e accolta con particolare successo dai partecipanti, vuole offrire una nuova opportunità a tutti coloro che non hanno ancora potuto ammirare i gioielli artistici custoditi in questa collezione. Per poter partecipare è necessario iscriversi, esclusivamente telefonando all’ufficio Attività Socio-ricreative ai numeri 0523 492724 e 492743, a cui rivolgersi anche per ulteriori informazioni, negli orari di apertura (da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30).

L’evento è gratuito e sarà possibile iscriversi a partire da mercoledì 27 aprile fino a esaurimento posti. L’iniziativa è riservata ai residenti del Comune di Piacenza ed è organizzata nel rispetto delle normative anticovid. Per partecipare è necessario indossare la mascherina chirurgica.