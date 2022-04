Auto finisce nel canale: le persone a bordo inveiscono contro i soccorritori. Intervengono forze dell’ordine

L’auto finisce nel canale della zona del Montale, e le persone a bordo del mezzo – una Lancia risultata essere senza assicurazione – inveiscono sia contro i testimoni dell’incidente, sia contro i soccorritori.

Il fatto è accaduto nella mattinata di sabato 23 aprile, in via Villani al Montale. L’auto – con a bordo 4 persone – è finita nel canale a lato della carreggiata. A dare l’allarme alcune persone che hanno assistito all’uscita di strada, i quali hanno riferito che a bordo della vettura si trovavano quattro persone: due uomini e due donne. Una donna si è allontanata a piedi, senza attendere l’arrivo dei soccorsi. Giunti sul posto, gli operatori della Croce Bianca e dell’auto infermieristica del 118, dopo essere stati accolti dalle invettive dei 3 rimasti in auto, due persone di origini sudamericane e una di nazionalità ucraina, hanno accertato che nessuno era rimasto ferito nell’incidente.

Nel frattempo sono sopraggiunte due pattuglie della Polizia Locale del Comando di via Rogerio, una gazzella del nucleo Radiomobile dei Carabinieri e due volanti della questura: gli operatori, con pazienza, sono riusciti a calmare gli animi. Il presunto conducente, individuato solo grazie ai testimoni oculari che hanno assistito al sinistro (nessuno di loro infatti si è dichiarato al volante della Lancia), si è rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro. Da ulteriori accertamenti è emerso che l’auto è sprovvista di copertura assicurativa.