Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola D’Arda a Monticelli D’Ongina per un veicolo finito nel canale lungo via Borgonovo San Lorenzo. I vigili del fuoco hanno estratto la persona rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo per poi affidarla ai sanitari della Pubblica Assistenza di Monticelli e al personale infermieristico del 118 di Roveleto di Cadeo.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la persona ferita è stata condotta in ambulanza al Pronto Soccorso per accertamenti. Per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 23 aprile, sono intervenuti i carabinieri.