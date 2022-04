Autocisterna si ribalta a Fossadello, urtando due auto. Quattro i feriti, uno è grave

Grave incidente sulla strada Caorsana tra Fossadello e Caorso, nella mattinata del 13 aprile. I mezzi coinvolti nel sinistro sono un autocisterna che trasportava cemento, una Kia Sportage e un Fiat Qubo.

Per cause ancora in corso di accertamento l’autocisterna si è ribaltata in mezzo alla carreggiata con il coinvolgimento di due auto nel sinistro. Al lavoro i mezzi di soccorso del 118 con la pubblica assistenza di Monticelli, l’auto infermieristica del 118, l’elisoccorso di Parma, i vigili del fuoco.

Quattro i feriti, nessuno in pericolo di vita, un uomo – il conducente della Kia, un uomo di 71 anni di Caorso – è condotto al Maggiore di Parma in Eliambulanza, mentre un secondo ferito – il conducente della cisterna, 57 anni di Piacenza – viene portato al Pronto Soccorso per accertamenti. Altre due persone hanno rifiutato il trasporto in ospedale nonostante abbiano riportato solo qualche contusione.

I rilievi sono stati affidati alla polizia locale di Cortemaggiore, la strada è completamente chiusa il traffico è bloccato per consentire le operazioni di soccorso.