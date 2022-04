La Street View Car di Google a “spasso” per il centro di Piacenza.

L’automobile che dal 2008 fotografa le strade del nostro Paese, è stata avvistata nella mattinata dell’8 aprile (nelle foto in viale Dante e in via Alberici, nei pressi del Pubblico Passeggio). Secondo quanto appreso, l’automobile sta mappando il centro storico di Piacenza e le vie limitrofe: gli aggiornamenti saranno visibili agli utenti tra circa 3 mesi.