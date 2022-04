Bakery cede il passo a Casale Monferrato in un Palaferraris infuocato

Ambizioni e posizioni in classifica differenti tra la Novipiù JB CasalMonferrato e la Bakery Piacenza, quest’ultima reduce dalla maratona persa al fotofinish contro Cantù. Nonostante il divario di 10 lunghezze tra le due compagini, entrambe cercheranno di uscire vincenti dall’ultimo match in programma per la 25° giornata del girone verde Old Wild West di A2; CasalMonferrato vuole strappare il biglietto per i playoff mentre in casa biancorossa i 2 punti significherebbe allontanare ancora di più la famigerata zona playout.

Sul parquet del PalaFerraris fanno il loro ingresso i due quintetti scelti dai coach Valentini e Campanella: Sarto, Leggio, Martinoni, Valentini e Ghirlanda per i padroni di casa sfideranno Bonacini, Raivio, Venuto, Donzelli e Morse per Piacenza.

Primi 3:14 di gioco in sostanziale parità, dove il 7-7 è frutto di una tripla di Valentini e alcuni canestri dal centro dell’area per ambo le parti.

Provano ad accelerare i padroni di casa con un mini parziale di 4-0 firmato Leggio ma Venuto sale in cattedra (già 3 assist) e regala due cioccolatini a Morse che scarta e riporta sul 13-11 i biancorossi.

2-2 dalla lunetta per Raivio e inchiodata clamorosa di Morse che sfrutta l’assist di Bonacini per portare avanti la bakery sul 13-15 quando mancano 4:20 al termine del primo parziale.

Piacenza trova punti preziosi dalla lunetta con Raivio ma la scena se la prende tutta il lungo di casa Leggio, con ben 12 punti realizzati in questo primo quarto che termina 23 a 19 in favore dei piemontesi.

Parte forte la Novipiù che allunga sul 27-19 grazie ai lunghi Martinoni e Hills-Mais.

Polveri bagnate in questa prima metà di secondo quarto dove a farla da padrone sono i tanti errori al tiro e le numerose palle perse.

Leggio (12) e Morse (11), non trovano più la via del canestro e allora ci pensano Hill-Mais e Raivio (8) a racimolare punti per la propria squadra. Il divario rimane pressoché identico sino a 3 minuti dal termine, quando un floather da centro area di Leggio porta sul 37-31 la Novipiù, trovando il primo piccolo vantaggio del match.

A quel punto è una pregevole tripla di Donzelli e un canestro in contropiede di Bonacini a riportare sul -1 Piacenza.

Il quarto si accende solamente negli ultimi istanti: Donzelli fa fuoco e fiamme sotto le plance (7 punti e 6 rimbalzi), Venuto realizza una tripla in controtempo ma è Valentini a prendersi la scena realizzando una tripla rocambolesca a fil di sirena che sancisce il 44-41 con cui si aprirà il terzo parziale.

Due bombe ad opera di Venuto e Chinellato permettono a Piacenza di portarsi subito avanti sul 46-49.

Come sempre durante il corso della prima metà di gara, nessuna delle due compagini riesce a mantenere la leadership del match; 4-0 firmato Sarto e Valentini che riporta sul +1 la Novipiù.

CasalMonferrato cambia marcia e trova il primo vero vantaggio di tutta la partita sul punteggio di 65-56 grazie alle sue torri: Leggio (19), Hills-Mais (12) e Martinoni (11).

Negli ultimi istanti del parziale Piacenza non trova soluzioni vincenti ed, anzi, inceppa in un infortunio per Anthony Morse, costretto a lasciare il campo. Due liberi per i biancorossi permettono di chiudere sul 65-58.

Inaugura il quarto decisivo una tripla di Formenti, sancendo il +10 per la Novipiù. Trascorsi 4 minuti di gioco le due squadre non riescono a smuovere il punteggio, inanellando una serie infinita di palle perse e semplici appoggi sbagliati.

L’unico a non subire la tensione del momento è Matteo Formenti, che realizza un bell’arresto e tiro che vale il 73-60 per i piemontesi.

L’assenza di Morse sta pesando non poco in casa Bakery che subisce l’ennesimo appoggio di Hills-Mais che lancia CasalMonferrato sul 75-60.

La partita fila via su binari ormai ben definiti: CasalMonferrato trova ripetutamente soluzioni da sotto canestro a cui Piacenza non risponde dalla lunga distanza, vera nota stonata della partita per i biancorossi.

Suona la sirena finale ed il tabellone recita 83-67; i piemontesi si prendono meritatamente i due punti mentre la Bakery spera di ritrovare non solo le forze ma anche Morse, in vista del derby che si terrà al PalaBakery il 10/04 alle ore 18:00.

NOVIPIU’ JB CASALMONFERRATO: Martinoni 13, Hill-Mais 16, Leggio 19, Formenti 10, Sarto 5, Lomele, F. Valentini 10, Feng, Ghirlanda 8, Sirchia, Bertola.

Allenatore: Andrea Valentini

BAKERY PIACENZA: Bonacini , Lucarelli 10, Raivio 13, Donzelli 9, Morse 12, Chinellato 5, Czumbel, Venuto 7, El Agbani, Del Bono ne, Molinari ne.

Allenatore: Federico Campanella

Parziali: 23-19, 44-41, 65-58, 83-67.