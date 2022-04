Bambini alla scoperta della via Francigena, sei Comuni in rete. Il progetto è stato presentato a Villa Raggio di Pontenure: nato da un’idea dell’associazione Fiorenzuola in movimento si è poi esteso, coinvolgendo altri Comuni della provincia di Piacenza.

“Nasce da un’attività svolta tempo fa con i centri estivi del nostro paese – ha detto Daniela Ceresa di Fiorenzuola in Movimento – dedicata alla Via Francigena. Il progetto è stato poi sviluppato ed adattato per coinvolgere i bambini delle classi quarte dei 6 Comuni aderenti, oltre a Fiorenzuola partecipano anche Alseno, Cadeo, Pontenure, Calendasco, Gragnano, che vede sul proprio territorio il passaggio del cammino di San Colombano. I ragazzi, durante le ore di lezione, hanno approfondito il tema dei cammini storici e religiosi: a questa fase ne seguirà un’altra all’aria aperta. I bambini infatti percorreranno insieme a noi il tratto di via Francigena (o cammino di San Colombano nel caso di Gragnano, ndr) presente nel proprio Comune”.

Foto 2 di 2



Alla presentazione del progetto erano presenti Roberto Modenesi, assessore Pontenure, insieme a Franco Brauner (assessore Fiorenzuola), Marica Toma sindaco di Cadeo, e i colleghi di Calendasco e Alseno, Filippo Zangrandi e Davide Zucchi, oltre a Leonardo Mucaria, dirigente scolastico istituto comprensivo Cadeo e Pontenure, e Patrizia Calza sindaco di Gragnano. “Questa iniziativa unisce Comuni anche distanti fisicamente, ma collegati tra di loro dalla Via Francigena e il cammino di San Colombano – ha sottolineato Calza -. Noi amministratori teniamo molto a questo progetto, che ci ha visto partecipare ad un bando ad hoc per la rigenerazione di immobili ad uso pubblico, in un’ottica di promozione culturale del territorio attraverso un turismo di tipo diverso, più lento, in grado di attrarre anche visitatori stranieri”.