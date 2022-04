Baseball, Reggio Emilia passa due volte al De Benedetti in amichevole

Doppio successo ospite nelle amichevoli al De Benedetti tra Piacenza e Reggio Rays (7-2 e 7-4). I padroni di casa sono sembrati un pò più in ritardo nella preparazione rispetto agli avversari, anch’essi di serie B e con fieri propositi di promozione.

Nonostante questo il Piacenza ha retto il confronto per lunghi tratti lasciando intuire che, una volta affinato il lavoro precampionato, potrà certamente dire la sua anche contro avversarie di rango. Marenghi ha optato per una rotazione che per ogni lanciatore non è andata oltre le tre riprese ( Cufrè, Carnevale e Nodari al mattino e Dall’Agnese, Sanna e Macak al pomeriggio) mentre i partenti avversari sono arrivati a coprire ben sei innings a testa. In gara1 si sono sofferti i lanci di Riccò con 5 valide, nessun punto ed un solo corridore a raggiungere la terza base. Grazie anche ad un paio di errori Reggio si portava sul 6-0 a tre quarti di partita con i punti piacentini che arrivavano negli ultimi due attacchi. I più in palla Gibson (2 su 2) e Chacon con un doppio. Più equilibrata gara2 rimasta a lungo in bilico, con Piacenza più attivo nel box di battuta ma a tratti disattento in difesa. Punteggio sul 3-3 al 7° e poi allungo finale dei Rays che completavano così la doppietta di giornata.

Domenica verrà ricambiata la visita per un triangolare che al Caselli di Reggio Emilia vedrà in campo Rays, Piacenza e gli austriaci Dornbirn Indians.