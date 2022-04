Beatles Days in giugno a Trevozzo, per festeggiare gli 80 anni di Paul McCartney

In concomitanza con l’ottantesimo compleanno di Paul McCartney (18 giugno) il Comune di Alta Val Tidone organizza, dal 17 al 19 giugno a Trevozzo, la prima edizione della rassegna Beatles Days, in stretta collaborazione con l’Associazione Beatlesiani d’Italia.

I Beatlesiani d’Italia sono il Beatles Fan Club più numeroso ed importante in Italia, ufficialmente operante dal 1992, che riunisce oltre 1.900 iscritti fra musicisti di prim’ordine, collezionisti e fan dei Beatles. L’Associazione culturale-musicale è stata fondata il 5 ottobre 1992 a Brescia da Rolando Giambelli, musicista ed estimatore, da sempre, dei Fab Four, proprio in occasione del 30° Anniversario della pubblicazione di “Love Me Do”, il primo disco ufficiale dei Beatles. Durante la tre giorni valtidonese sarà presentato il Beatles Fan Club di Trevozzo, primo fan club dei Beatles in terra piacentina (a cui sarà possibile aderire direttamente in loco), sarà allestita una mostra con oggetti rari ed evocativi, un’expo dischi e verranno presentati libri ed eventi.

Nelle diverse serate suoneranno cover band dei Beatles provenienti da varie parti d’Italia ed alcuni gruppi locali reinterpreteranno brani di Paul, John, George e Ringo.