Benedizione lista No Pass, la Diocesi “Scelta non opportuna, la fede non sia strumentalizzata”

La Diocesi di Piacenza non ha apprezzato la decisione del parroco di Borgotrebbia, don Pietro Cesena, di benedire i rappresentanti della lista “Piacenza Rinasce”, guidata dal candidato sindaco Maurizio Botti e nata nell’ambito delle proteste contro il green pass.

In merito alla “notizia della benedizione da parte di un sacerdote di alcuni candidati alle prossime elezioni amministrative del Comune di Piacenza”, è arrivata una nota della Diocesi in cui si “precisa che si tratta di una scelta del tutto personale che viene ritenuta non opportuna e non condivisibile”. “La fede può ispirare anche l’impegno nella vita pubblica, ma è importante non dare adito a possibili strumentalizzazioni sia della fede come dei gesti che la caratterizzano, sempre e in particolare in un contesto elettorale – si legge nel testo inviato in redazione -. La valutazione sui programmi e sulle persone candidate viene lasciata alla coscienza dei singoli cittadini”.