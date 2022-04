Bonaccini a fianco di Katia Tarasconi “Sarà la campagna del noi”

Il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini a Piacenza per sostenere Katia Tarasconi, candidata del centrosinistra alle prossime comunali. Bonaccini ha partecipato domenica sera alla cena di autofinanziamento della campagna elettorale al MadHouse. Al tavolo della candidata anche il segretario regionale del Pd Luigi Tosiani.

Katia Tarasconi ha lanciato ufficialmente la sua campagna in vista del voto dele 12 giurno con queste parole: “Ormai da settimane sto incontrando e ascoltando tantissime persone che mi stanno aiutando a costruire una città nuova. Sarà un “Noi” non un io.

La campagna elettorale deve ancora cominciare ma garantisco che sarà una campagna gentile, allegra, onesta e instancabile. Questa sono io! Ringrazio il presidente Bonaccini, il segretario regionale Tosiani e tutti gli amici per avermi accompagnato in questo primo passo verso un nuovo futuro. Ci divertiremo, col sorriso sulle labbra per costruire una nuova città”