Borgonovo si prepara alla Fiera dell’Angelo “Sarà la nostra rinascita dopo il covid”

Borgonovo si prepara alla nuova Fiera dell’Angelo, appuntamento tradizionale per tutta la provincia di Piacenza. Le ultime due edizioni sono state cancellate a causa del covid, ed è tanta l’attesa per un evento che segna il ritorno alla normalità.

“Ovviamente non ci aspettiamo un’alta partecipazione come negli anni pre pandemia, con 80mila persone a Borgonovo – dice il vice sindaco Maurizio Molinelli -, ma l’aspettativa è alta, complice anche il bel tempo che dovrebbe accompagnare le giornate di domenica e lunedì. Sarà la fiera della rinascita: in paese il clima è molto positivo. Non vogliamo però dimenticare quello che abbiamo dovuto passare in questi due anni, quindi il numero delle bancarelle è stato ridotto: da 350 siamo scesi a 270 – 280, privilegiando i possessori di concessioni pluriennali, e ridisegnando il percorso della fiera – spiega Molinelli -. Resta invariato il numero delle attrazioni del Luna Park, ma la fiera enogastronomica sarà spostata dal fossato della Rocca al campo da basket. I banchi di prodotti biologici saranno allestiti nei giardini delle scuole, altri ambulanti troveranno la propria sede in via Sarmato, mentre i macchinari agricoli verranno esposti lungo viale Fermi”.

“Tutto questo si è reso necessario per far rispettare al massimo il distanziamento, così verranno adottate altre misure di precauzione, come la mascherina – continua Molinelli -. Ad inaugurare la fiera, lunedì alle 10 e 30, sarà il direttore generale dell’Ausl Giuliana Bensa: un atto simbolico, che segna il ritorno alla normalità dopo un momento difficile”.

Proprio per questo motivo l’amministrazione comunale, d’intesa con i gestori del Luna Park, ha voluto regalare un’ora di divertimento sulle giostre ai 600 bimbi che frequentano le scuole primarie, d’infanzia e il nido di Borgonovo. I piccoli riceveranno un pass che sarà utilizzabili solo venerdì pomeriggio, dalle 17 alle 18. “Dopo due anni senza fiera il nostro pensiero è andato soprattutto ai bambini che aspettavano con gioia l’arrivo del Luna Park – ha detto l’assessore allo sviluppo economico Serena Carella -, attraverso questo gesto simbolico potranno trascorrere un’ora di puro divertimento”.