Caminata, rinviata per maltempo la festa “Borgo in fiore”

Rinviata a causa dell’annunciato maltempo la festa “Borgo in fiore” a Caminata, organizzata dall’agenzia di comunicazione Studio Mood di Piacenza e dall’amministrazione comunale di Alta Val Tidone. L’evento è stato posticipato da domenica 24 aprile a domenica 22 maggio a causa della perturbazione che sta attraversando in questi giorni il Nord Italia.

“A malincuore dobbiamo dare appuntamento a turisti e visitatori per il mese prossimo – spiega Simona Traversone, assessore comunale con delega a Turismo, Promozione Territoriale -. Stiamo lavorando da mesi per organizzare “Borgo in fiore” e non possiamo rischiare, per rispetto verso chi verrà e verso gli espositori, che la pioggia prevista per domenica rovini l’evento. Meglio quindi attendere ancora qualche settimana per godere con tutta tranquillità dei fiori e dei profumi che il borgo di Caminata, addobbato a festa, saprà regalarci”.

L’appuntamento prevede, per l’intera giornata, bancarelle di fiori, espositori di prodotti legati alla natura, vivaisti, chioschi di “street food”, passeggiate nel borgo, presentazioni di libri e iniziative collaterali. Spazio anche alla lavanda e alla sua coltivazione, che il progetto Natural Valley (marchio recentemente messo a punto dai Comuni montani del Piacentino con Alta Val Tidone in prima linea) vuole promuovere nella nostra provincia insieme all’Associazione Produttori Lavanda Appennino Piacentino come volano per l’economia locale.