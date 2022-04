Campionato Under 13, Piacenza in finale nel girone “Silver”: sfiderà la Spal

Grande traguardo per l’Under 13 del Piacenza Calcio. I ragazzi guidati da mister Montagna si sono qualificati per la finale del girone Silver del campionato Under 13 Pro che andrà in scena sabato 9 aprile presso il centro

sportivo di Castenaso (BO). I giovani biancorossi nell’ultimo atto del campionato sfideranno la Spal.

Nel percorso che li ha condotti a giocarsi la finale, i ragazzi biancorossi hanno prima superato il girone con il Bologna B e il Sassuolo B, mentre oggi hanno avuto la meglio sulla Reggiana nella gara valida per la semifinale. Dopo il 3-3 (risultato FIGC) sono stati decisivi i goal realizzati nei tre tempi di gioco con il Piacenza che ha realizzato tre goal contro l’unica rete della Reggiana. I marcatori tra le fila dei biancorossi sono stati: Sanogo nel secondo tempo; Dellagiovanna e Ghisoni nella terza frazione di gioco.

REGGIANA – PIACENZA 3-3 (risultato FIGC), 1-3 ai goal (1° tempo 0-0; 2° tempo 1-1; 3° tempo 0-2)

PIACENZA CALCIO: Battini, Granata, Quattrini, Ghisoni, Guzzaloni, Dellagiovanna, Ragno, Molinaroli,

Chierici, Di Giacomo, Chiodaroli, Carrisi, Polenghi, Freschi, Caramatti, Sanogo. All. Montagna

MARCATORI PIACENZA: Sanogo; Dellagiovanna, Ghisoni