Cancelli aperti al Garilli per l’ultimo saluto a Davide Reboli

Cancelli aperti, allo stadio Garilli, per dare l’ultimo saluto a Davide Reboli. Lo comunità la società Piacenza Calcio: i cancelli saranno aperti stasera, venerdì 15 aprile, dalle 20 e 15. Si vuole così “Dare un ultimo abbraccio a Davide, convinti che la sua presenza in curva per tifare il suo Piacenza resterà per sempre. Ciao Davide, grande cuore biancorosso, porta in cielo i nostri colori” scrive la società in una nota.

In occasione della gara Piacenza – Feralpisalò, in programma sabato 16 aprile con fischio d’inizio fissato per le ore 14:30, i biglietti nel settore Rettilineo e nel settore Distinti saranno gratuiti. La Società vuole dare in questo modo la possibilità a tutti i tifosi di onorare Davide Reboli.

La biglietteria presso lo stadio “Garilli” sarà aperta nei seguenti giorni e orari:

– venerdì 15 aprile dalle ore 17.00 alle ore 21.30

– sabato 16 aprile dalle ore 10.00 alle ore 14.30