Cantina di Vicobarone: il concorso di Vinitaly 5StarWines – the Book premia la Malvasia Sostenibile certificata V.I.V.A.

A pochi giorni dall’apertura ufficiale di Vinitaly 2022 arriva un nuovo e importante riconoscimento per Cantina di Vicobarone, a premiare il percorso di sostenibilità avviato ormai da diversi anni. La pluripremiata Malvasia Sostenibile certificata V.I.V.A. entra di diritto a far parte della 5StarWines – the Book 2023, la guida internazionale che riconosce e premia la qualità dei vini e delle aziende che partecipano all’omonimo evento organizzato da Veronafiere. Il riconoscimento è giunto infatti all’esito della degustazione di tre giorni che si è svolta dall’1 al 3 aprile e che ha coinvolto i numerosi campioni di vino presentati e valutati da una giuria di wine professional altamente qualificati e provenienti da tutto il mondo.

“La nostra Malvasia Sostenibile sarà inserita con un punteggio di 94/100 nella Wine Without Walls, la sezione di 5StarWines dedicata al vino certificato biologico, biodinamico o sostenibile – spiega il Presidente Giuseppe Gaddilastri -, abbiamo avuto una nuova conferma di quanto il nostro impegno costante in termini di sostenibilità crei ogni giorno un grande valore non solo per l’azienda, ma per l’intero pianeta”. E di Malvasia in questa edizione di Vinitaly non si parla solo in termini di nuovo riconoscimento assegnato: Cantina di Vicobarone punta sulla Malvasia anche in termini di novità di prodotto. Parliamo di Andromeda, il vino macerato ottenuto appunto da uve Malvasia che, accanto a Prometeo, un rosso in appassimento, verrà presentato ufficialmente al pubblico di visitatori e operatori nel corso della manifestazione. Ma non è tutto. Le proposte di Malvasia della Cantina di Vicobarone saranno coinvolte all’interno di due Masterclass volte proprio alla valorizzazione del vitigno.

Lunedì 11 aprile ore 14 e 30 il primo appuntamento dal titolo “Il Mito della Malvasia” (Veronafiere, Padiglione 1 – Sala Soppalco) durante il quale i Consorzi di Tutela dei Vini di Piacenza e Parma, unitamente al Gal del Ducato proporranno un viaggio nella storia della Malvasia nel Mediterraneo, attraverso un percorso di degustazione di proposte provenienti dai Colli di Piacenza e Parma, dall’Istria, da Monemvasia, la città greca da cui il vino prende il nome, dalle Eolie e dall’area del Carso. Sarà invece la Strada dei Vini e dei Sapori d’Emilia, in collaborazione con Destinazione Turistica Emilia a curare la masterclass prevista per il giorno martedì 12 aprile ore 16 e 30 in cui farà il suo esordio Emilia Wine Experience, il nuovo progetto di valorizzazione del patrimonio enogastronomico del territorio emiliano. Questa volta a fare da protagoniste saranno le bollicine, che si accompagneranno ai nobili salumi d’Emilia.

Cantina di Vicobarone sarà presente all’interno del Padiglione 1 – Stand A 16 – B 13.