Cantina Valtidone, poker di medaglie in Croazia al concorso “Il Mondo delle Malvasie”.

Quattro medaglie d’argento per Cantina Valtidone alla tredicesima edizione del concorso internazionale Il Mondo delle Malvasie”, a Poreč in Croazia.

I vini che si sono aggiudicati i riconoscimenti sono: Luna di Candia vino passito, ottenuto dall’appassimento delle uve di Malvasia provenienti da vigneti selezionati della Val Tidone; 50 Vendemmie Colli Piacentini Malvasia DOC 2020 fermo, ottenuto dalla raccolta di uve di antichi vigneti che abbiano almeno 50 anni di età; Aurora Colli Piacentini Malvasia DOC frizzante 2020, vino ottenuto con il metodo della rifermentazione naturale in autoclave a temperatura controllata; Venus Colli Piacentini Malvasia DOC spumante dolce 2021, ottenuto mediante la spumantizzazione con il metodo Martinotti (metodo Charmat) per preservarne gli aromi primari sia al profumo che al gusto.

“Stiamo lavorando intensamente per una costante crescita qualitativa dei nostri prodotti – commenta con soddisfazione il Consiglio di Amministrazione di Cantina Valtidone -. Grazie all’impegno dei nostri soci in vigna e al lavoro prezioso in cantina del nostro enologo e di tutti i collaboratori, siamo in grado oggi di offrire prodotti che possono competere con successo nei principali concorsi internazionali.”