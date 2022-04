Carambola tra auto in tangenziale, due feriti lievi e traffico in tilt

Carambola tra auto lungo la tangenziale Sud di Piacenza, poco dopo le 14 dell’11 aprile. I conducenti delle due auto coinvolte nello scontro, un’Alfa Romeo e una Lancia Ypsilon, sono rimasti contusi.

Il sinistro è avvenuto nelle vicinanze della rotatoria della Galleana, la dinamica è tutt’ora al vaglio da parte degli agenti della PolStrada di Piacenza. I due feriti, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto da parte dei sanitari della Croce Rossa e del personale infermieristico del 118, sono stati condotti in ambulanza al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti. Disagi al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.