Carpaneto, scritte no vax sui muri delle scuole. Il sindaco “E adesso cosa avete risolto?”

“E adesso che avete fatto così, cosa avete risolto?”. Sono le parole del sindaco di Carpaneto Andrea Arfani, che si rivolge direttamente agli autori dei graffiti no vax comparsi nelle scorse ore sui muri delle scuole medie del paese.

E non si tratta della prima volta: nel recente passato, con scritte analoghe, era stato imbrattato anche il cimitero della frazione di Ciriano: “Ora che avete imbrattato una scuola, dopo averlo fatto con un cimitero, comportando costi pubblici di pulizia, per non parlare dell’imbrattamento di un’area dedicata ai ragazzi, o di un luogo dedicato alla memoria dei defunti, cosa avete risolto? Ve lo dico io: niente” – afferma Arfani, condannando il gesto.

“Oltretutto – aggiunge – siamo in attesa di un finanziamento da parte del Ministero per la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza delle scuole, ancora qualche mese e queste persone sarebbero state identificate”.