“Casa della Salute di Carpaneto, la Regione si attivi per il ripristino della struttura”

“La Regione si attivi affinché non rimangano inascoltate le segnalazioni del sindaco del Comune di Carpaneto riguardanti l’incresciosa situazione in cui versa la Casa della Salute del paese piacentino e vengano adottate misure efficaci per il ripristino delle condizioni antecedenti alla pandemia e il miglioramento delle stesse. Nello specifico, si chiede alla giunta di intervenire per contribuire a rimodulare l’impiego del personale a disposizione della struttura, per ridistribuirlo su un numero di servizi almeno pari a quello in funzione prima della pandemia ed ampliare la Casa di cura mdesima per poter garantire un funzionamento adeguato ai reali bisogni della popolazione”.

Lo chiedono il capogruppo della Lega Er, Matteo Rancan, primo firmatario, e il consigliere Valentina Stragliati in un’interpellanza (a risposta orale) al presidente della Giunta regionale nella quale denunciano: “A causa della pandemia da Covid – 19, la situazione nella Casa della Salute di Carpaneto è precipitata: il personale trasferito in altre strutture non è più rientrato in servizio. Inoltre, diversi servizi (Dermatologia, Oculistica, Pediatria di Comunità, Vaccinazioni pediatriche, Igiene Pubblica, Vaccinazione adulti e adolescenti), prima attivi e poi sospesi per l’emergenza Covid, non sono mai stati riattivati. Di conseguenza, circa diecimila utenti, tra Carpaneto e Gropparello, sono stati costretti a dirigersi verso altre strutture, in particolar modo verso la Casa della Salute di Podenzano, con particolari disagi soprattutto per la popolazione anziana”.

Il capogruppo leghista piacentino, poi, indica un paio di soluzioni: “La prima consiste nel rimodulare l’impiego del personale a disposizione (che successivamente sarà necessario aumentare), per distribuirlo su un numero di servizi almeno pari a quello in funzione prima della pandemia. La seconda soluzione potrebbe essere quella di ampliare la struttura, per consentire un’implementazione dei servizi erogati in linea con le necessità e le richieste del territorio”. Pertanto, conclude Rancan: “E’ necessario che l’intervento sulla Casa della Salute di Carpaneto venga calendarizzata nel programma pluriennale di Asl”.